Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz, sevgilisi Ebru S¸am'dan aşk pozu

Fox TV’de ekrana gelen ve final yapmaya hazırlanan Zümrüdüanka dizisinde hayat verdiği Serhat karakteri ile beğeni toplayan Alp Navruz’un hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Alp Navruz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ebru Şam ile aşk pozu verdi.

Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda ‘İlişkimiz güzel gidiyor. Dizinin çekimlerinden dolayı birlikte çok fazla vakit geçiremiyoruz. Ama bir şekilde idare ediyoruz’ demişti.