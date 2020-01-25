Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında, nereli?

Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz kimdir? merakla araştırılıyor. Kapadokya’nın masalsı dünyasında yapılan, başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çeken “Zümrüdüanka” dizisi başlıyor. Dizinin başrol oyuncularından Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz merak edilen isimler arasında yer alıyor. Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz'un hayatı ve daha önce oynadığı diziler ile ilgili bilgiler haberimizde

SERHAT DEMİRKAN KİMDİR?

20’lerinin sonunda... Nevşehir’in en zengin ailelerinden Demirkanların büyük torunu... Anne ve babasını daha çok küçükken kaybetti... Bu yüzden amcası Adil Demirkan onu kendi oğlu gibi yetiştirdi... Ama yine de yetim ve öksüz büyümenin acısını her zaman yüreğinde hissetti Serhat... Bundan dolayı da hiddetli, savaşkan bir delikanlı oldu... Çalışkan, azimli, cesur ve pes etmek nedir bilmeyen bir yapısı vardı... Küçüklüğünden beri hem okudu hem de amcasının yanında; fabrikalarda, kum ocaklarında, narenciye depolarında çalıştı. Mühendisliği bitirdi. Vatani görevini yapmaya gitti… Sonra… Suriye’de şehit düştüğü haberi geldi… Ve herkesin hayatı bir anda değişti…

ALP NAVRUZ KİMDİR?



Alp Navruz, 1990 İstanbul doğumlu. Küçük yaşlarda yazı yazma merakı başladı. Şiir ve öyküler yazmaktadır. Türkçe Eğitimi alanında Yüksek lisans eğitimi almaktadır. Bir klasik bir spor markanın reklam yüzü oldu. Birçok oyuncu koçu ile çalıştı, oyunculuk ve kamera önü teknik eğitimleri aldı ve almaya devam etmektedir. Arel Üniversitesi ve birçok sosyal yardımlaşma kurumlarından en iyi çıkış yapan ve yılın oyuncusu ödülünü aldı

Alp Navruz'un Oynadığı Diziler

Zümrüdüanka / Serhat / 2020

Elimi Bırakma / Cenk Çelen / 2018-19

Fazilet Hanım ve Kızları / Sinan Egemen / 2017

Arkadaşlar İyidir / Berke / 2016