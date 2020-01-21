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  3. Zümrüdüanka'nın güzel oyuncusu Ceren Yılmaz'dan samimi itiraf! 'Rolüm için çok ağladım'

Zümrüdüanka'nın güzel oyuncusu Ceren Yılmaz'dan samimi itiraf! 'Rolüm için çok ağladım'

Zümrüdüanka'nın güzel oyuncusu Ceren Yılmaz'dan samimi itiraf! 'Rolüm için çok ağladım'

‘Zümrüdüanka’ dizisinde Zümrüt karakterini canlandıran Ceren Yılmaz, rolüne hazırlanırken çok ağladığını söyledi.

Yoksulluk içinde ailenin bütün yükü üzerinde zor bir anne ile büyümüş karakteri oynayan Yılmaz, “Ürgüp’te hikayeye benzer ailesi olan birini tanıyordum. Çok zor hayatı olan biriydi. Ona danıştım, çocukluğunu dinledim, neler hissettiğini ne yaşadığını ve hiç beklemediğim bir şekilde kendimi saatlerce onunla birlikte ağlarken buldum… Garip bir tecrübeydi benim için” dedi. 


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