Zümrüdüanka tamam mı yoksa devam mı sınavı veriyor

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı dizinin hikayesine ikinci sezonda katılan 3 isim bulunuyor. İsmail Hacıoğlu, Gökçe Eyüboğlu ve Menderes Samancılar… İşte bu 3 güçlü isme rağmen dizinin ikinci sezonda istenilen reytinglere ulaşamadığı biliniyor. Cumartesi akşamları bile reyting sorunu yaşayan Zümrüdüanka’nın Çarşamba gibi zorlu bir güne alınması adeta ateşe atılmak gibi bir şey…

Dizi 20. yeni bölümü ile 25 Kasım Çarşamba akşamı büyük bir sınav verecek. Bir yanda Sadakatsiz, diğer yanda Kuruluş Osman. Geçen hafta çok iyi yükselen Doğduğun Ev Kaderindir ve zaten kemik izleyicisi bulunan Benim Adım Melek…

İşte bu dizilerle rekabet halindeki Zümrüdüanka’nın yayında kalabilmesi için Cumartesi günleri bile alamadığı 4-5 arası reytingleri mutlaka tutturması gerekiyor.

İşte bu zorunluluk sebebiyle de iki-üç haftalık bir süresi var. Çünkü Son Yaz isimli Fox TV’nin yeni dizisinin çekimleri başladı ve yakında ilk fragman yayınlanacak. Yani, Zümrüdüanka ekranda kalabilecek ise bu izleyicilerin yeni günde göstereceği tavra bağlı olacak.