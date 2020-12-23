Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı dizi Zümrüdüanka final yapıyor. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi kısa zaman önce Fox Tv'nin diğer dizi Sen Çal Kapımı ile yer değiştirmişti. Kapodokya'nın büyülü atmosferinde çekimi yapılan dizi Fox Tv'de yayınlanıyor. Zümrüdüanka ne zaman final yapacak, neden? Zümrüdüanka 25. bölüm fragmanı yayında mı?

ZÜMRÜDÜANKA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK, NEDEN?

Zümrüdüanka dizisinin final yapacağı belirtildi. Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Zümrüdüanka dizisi ekranlara veda ediyor. Sevilen yapım, 26. bölüm ile ekran hayatını sonlandıracak. Yeni yılda final yapacak olan dizide yönetmen değişikliğine gidildiği de gelen bilgiler arasında.

ZÜMRÜDÜANKA 24. BÖLÜM ÖZETİ

Doğal yoldan ebeveyn olamayacaklarını öğrenen Zümrüt ve Serhat için tek çare, taşıyıcı annedir. Ancak Azimet’in bunun için Deniz’i önermesi, böyle hassas bir konuda bile Zümrüt’ü saf dışı etmeye çalışması ikisini de çileden çıkarır. Serhat’ın önceliği Zümrüt’tür ve artık eşi ne isterse o olacaktır.

Latif’in cebinden para dolu zarfı alarak kayıplara karışan Meliha; başta babası olmak üzere herkesi büyük bir hüsrana uğratır. Verdiği ani ve çocukça karar, onu geri dönülmez bir yola sokar. Gururu için yaşayan Rüstem ise kızının çaldığı parayı ne pahasına olursa olsun ödeyecektir.

Behram’a yakalanmaktan kıl payı kurtulan Canan, içinde bulunduğu durumun önemini kavramaya ve Abbas’la girdiği bu sonu olmayan ilişkiyi sorgulamaya başlar.

Bir an önce aile olmak isteyen Zümrüt Serhat çifti; Kıbrıs’a gitme kararı alırken Azimet son kozunu oynar. Ve roller bir kere daha değişir.

ZÜMRÜDÜANKA 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Zümrüdüanka 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.