Zümrüdüanka Işık kimdir, kimin kızıdır? Beste Ilgın İlkbahar kaç yaşında?

Zümrüdüanka yeni sezonu bu akşam FOX Tv ekranlarında başlıyor. Yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizideki değişiklikler dikkat çekiyor. Diziye İsmail Hacıoğlu Cihan karakteri ile dahil olurken. Kızı Işık'ı Beste Ilgın İlkbahar canlandırıyor. Peki, Zümrüdüanka Işık kimdir? Beste Ilgın İlkbahar kaç yaşında?

ZÜMRÜDÜANKA IŞIK KİMDİR?

Zümrüdüanka dizisinde Işık karakteri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni sezon fragmanında görülen küçük kız Işık, şu sözleri ile yürekleri burkuyor:

"Babam çok güzel çömlek yapar, bir de çok güzel güler. Üzgün olmadığında yani. Annem öldüğünden beri üzgün ama hem de çok."

"Sen kimsin, gerçek babam mısın benim? Ne demekki gerçek baba? Güzel gülüyorsun sen de. Söylesene neredeysin bunca zaman? Ben şimdi kime baba diyeceğim? Ağlayınca kime koşacağım? Söylesene uyuyan güzel benim gerçek babam kim?"