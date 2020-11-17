Zümrüdüanka finale mi gidiyor? Zümrüdüanka dizisi için flaş değişiklik

Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi iki güçlü yapımın yanı sıra; Doğduğun Ev Kaderindir ve Benim Adım Melek gibi kendi kemik kitlesi olan dizilerle yarışacak olan Zümrüdüanka’nın şansı bu dizilerin karşısında oldukça düşük görünüyor.

Dizinin hayranları, reytinglerin düşük gelmesi durumunda Zümrüdüanka’nın final yapabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca Son Yaz isimli Fox TV’nin yeni dizisinin çekimleri de bu sırada başladı. Yani yakında bu yeni dizi için bir dizinin final yapması gerekecek. Bu noktada da Zümrüdüanka’nın çarşamba günleri iyi sonuçlar alamaz ise final yapılacak dizi olması hiç de şaşırtıcı olmayacak.

Fox TV’den Zümrüdüanka değişikliği de basın bülteni ile duyuruldu. İşte o duyurunun detayları: “FOX’un sevilen dizisi “Zümrüdüanka” bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelecek.

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün, yönetici yapımcılığını Birsel Çıkıncı’nın, proje tasarımını Can Sinan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu ve senaryosunu Berat Deniz Demirbilek, Serdar Soydan ile Tufan Bora’nın kaleme aldığı dizinin yarın tekrar bölümü izlecisiyle buluşacak.