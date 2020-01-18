Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor? Zümrüdüanka 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Zümrüdüanka dizisi ne zaman, hangi gün başlıyor? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Fox Tv’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Zümrüdüanka 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş gibi isimlerin yer aldığı dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran dizi imkânsız bir aşkın duygu yüklü hikâyesini anlatıyor. İşte Zümrüdüanka dizisinin yayınlanacağı tarih…

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde yakışıklı oyuncu Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın yer aldığı Zümrüdüanka dizisi 25 Ocak Cumartesi günü Fox Tv’de başlayacak.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

25 Ocak’ta ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Zümrüdüanka, imkânsız bir aşkın duygu yüklü hikâyesini izleyiciyle buluşturacak. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.