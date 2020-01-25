Zümrüdüanka dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zümrüdüanka oyuncu kadrosu..

Zümrüdüanka dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Cumartesi akşamlarına yeni bir dizi ekleniyor. Zümrüdüanka isimli yeni dizi bu akşam FOX ekranlarında başlıyor. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Zümrüdüanka'nın fragmanları izleyiciler tarafından beğeni topladı. Zümrüdüanka dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı haberimizde..

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU NEDİR?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır... Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır... Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır... Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır... Ve bu aşk küle dönmüştür...

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Serhat Demirkan Alp Navruz

Zümrüt Kuloğlu Ceren Yılmaz

Abbas Demirkan Selim Bayraktar

Saniye Arsoy Sebahat Kumaş

Azimet Demirkan Ayten Uncuoğlu

Adil Demirkan Umut Karadağ

Ülfet Kuloğlu Hatice Aslan

Rüstem Kuloğlu Serhat Özcan

Nevcihan Demirkan Elif Çakman

Meliha Kuloğlu Miray Akay

Suhandan Demirkan Pelin Abay

Latif Demirkan Barış Küçükgüler

Ömer Lütfi Bakırcı Gökhan Bekletenler

Songül Kuloğlu Ebrar Baba

Serhat Demirkan (28) – ALP NAVRUZ

Serhat Demirkan, Nevşehir'in en zenginlerinden Demirkan Ailesi'nin en büyük torunuydu… Anne ve babasını daha çok küçükken kaybetmişti… Bu yüzden amcası Adil Demirkan onu kendi oğlu gibi yetiştirmişti… Ama yine de yetim ve öksüz büyümenin acısını her zaman yüreğinde hissetmişti Serhat… Bundan dolayı da hiddetli, savaşkan bir delikanlı olmuştu… Hem okumuş hem de amcası Adil'in yanında; fabrikalarda, kum ocaklarında, narenciye depolarında çalışmış, zaman geçtikçe daha da sert, daha da kabuklu bir adam haline gelmişti… Önce mühendislik bölümünü bitirmiş ardından da işletme dalında yüksek lisans yapmıştı Serhat… Holdingin bütün faaliyetleri hakkında üst düzey bilgi sahibiydi… İşinin ehliydi… Zümrüt'le de holdingde tanışmış, birbirlerine delicesine sevdalanmışlardı… Lakin araya askerlik görevi girince evlilik planlarını ertelemek zorunda kalmıştı genç aşıklar… Terhis olmasına sadece birkaç ay kala Serhat'ın Suriye'de şehit düştüğü haberinin gelmesi hem Zümrüt'ü hem de Demirkan Ailesi'ni can evinden vurmuştu… Ağıtlar yakıldı. Karalar bağlandı… Ama öldü sanılan Serhat aslında yaşıyordu… Esir düşmüştü düşman ellerde… Bir mucize eseri geri döndüğünde ise eski Serhat değildi artık… Savaşın ortasından, zindanlardan, cehennemden arkasında onlarca ölü bırakarak dönüp gelmişti… En yakın arkadaşlarını toprağa verip gelmişti… Serhat artık bambaşka bir insandı… Daha da sert, daha da acımasız bir adam olmuştu..

Zümrüt Kuloğlu (23) – CEREN YILMAZ

Zümrüt fakruzaruret içinde yaşayan Kuloğlu Ailesi'nin en büyük kızıydı… Anası, babası ve iki kardeşiyle müflis Körkuyu Mahallesi'nde yaşıyordu. Çalışkan, vefalı, kendinden daha çok ailesini düşünen, onurlu ve sebatkar bir kızdı. Zümrüt de çevresindeki herkes gibi Demirkanların holdinginde çalışmaktaydı. Tüm ailenin yükü onun sırtındaydı. Kazandığı bütün parayı da kuruşu kuruşuna anasının eline sayıyordu. Ama Zümrüt'ün maaşı beş boğazı geçindirmeye yetmiyordu. Öte yandan yüreğinde tarifi imkânsız bir acı taşımaktaydı. Sevdalısı Serhat'ın ölüm haberi geldiğinden beri hayat onun için dayanılması zor bir hâl almıştı. Yine de bağrına taş basarak kardeşleri için didinip durmaktaydı. Serhat'ın amcası Adil Demirkan'ın ısrarla onunla evlenmek istemesi ise Zümrüt'ü çıkmaz sokaklara, kör kuyulara atmıştı… Zümrüt, Adil'in teklifini de her defasında reddetmiş olsa da anası Ülfet ve kız kardeşi Meliha'nın kurdukları tuzaklar, planladıkları haince oyunlar onu sonunda çaresiz bırakmıştı… Gönülsüzce Adil Demirkan'la evlenmeyi kabul etti. Ama öldü sandığı Serhat'ın düğün gecesi geri dönmesiyle dünya Zümrüt'ün başına yıkıldı. Arkasından aylarca gözyaşı döktüğü Serhat kanlı canlı bir halde karşısındaydı… Kül olup savrulan aşkını yeniden diriltmek için büyük bir savaş vermesi gerekiyordu.