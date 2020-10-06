Zümrüdüanka dizi ekibi kum fırtınasında zor anlar yaşadı. Ceren Yılmaz, çekimlerin yapıldığı Kapadokya’nın güzel olduğunu ama alıştığı yerlerin dışında bir bölge olduğu için zorlandığını dile getirdi. Eylül ayının ortalarında Nevşehir’i etkileyen kum fırtınası da gündeme gelmişti. Şehir sakinlerine sıkıntılı anlar yaşatan bu fırtına sırasında dizinin de olumsuz etkilendiği ortaya çıktı.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan kum fırtınasından da etkilendiklerini anlattı ve “Sahneyi çekemedik aslında. Bir sonraki sahnenin rengi değişmişti. Bayağı, hortum gibi bir şey çıktı” dedi.

Kum fırtınası sırasında ayakta durmakta zorlandıklarını, kapalı mekana geçtiklerini anlatan Ceren Yılmaz, bölgedeki mağaralara sığınmak durumunda kaldıklarının da dile getirdi.

Ceren Yılmaz, ismini bilmeyen ama diziyi bilenlerin kendisine Zümrüt diye hitap ettiklerini veya “renkli gözlü kız” diye de kendisine seslenildiğini anlattı.