Zümrüdüanka Deniz kimdir? Zümrüdüanka'ya katılan Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?

Fox Tv ekranlarında yeni sezona başlayan dizi Zümrüdüanka'nın kadrosuna dahil olan Gökçe Eyüboğlu'nun karakteri merak konusu oldu. Gökçe Eyüboğlu, dizide "Deniz" karakterini canlandıracak. Deniz karakterinin dizide neleri değiştireceği heyecanla bekleniyor. Peki, Zümrüdüanka'ya katılan Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumludur. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi’nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Bugüne kadar Kadın, Aşk ve Ceza, Evli ve Öfkeli, Kadın İşi Banka Soygunu, İmkansız Olasılık, Kayhan ve Batlır gibi projelerde rol alan Gökçe Eyüboğlu Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterini canlandıracak.

Gökçe Eyüpoğlu’nun Oynadığı Diziler

Zümrüdüanka / Deniz / 2020

Kadın / Ceyda / 2017-2019

Evli ve Öfkeli / 2015

Yalan Dünya / 2013

Aşk ve Ceza / 2010

Gökçe Eyüpoğlu’nun Oynadığı Filmler

Kayhan / Sevim / 2018

Batlır / 2017

Kadın İşi: Banka Soygunu / Nermin / 2013

İmkansız Olasılık – TV Filmi / Duygu / 2016