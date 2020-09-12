Zümrüdüanka Deniz kimdir? Zümrüdüanka'ya katılan Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?
Gökçe Eyüboğlu, FOX'un sevilen dizisi Zümrüdüanka'nın kadrosuna dahil oldu. Dizide "Deniz" karakterini canlandıracak olan Gökçe Eyüboğlu'nun dizide neleri değiştireceği heyecanla bekleniyor. Dizi hayranları Gökçe Eyüboğlu'nın hayatı ve projelerini araştırıyor. Peki, Zümrüdüanka'ya katılan Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?
Fox Tv ekranlarında yeni sezona başlayan dizi Zümrüdüanka'nın kadrosuna dahil olan Gökçe Eyüboğlu'nun karakteri merak konusu oldu. Gökçe Eyüboğlu, dizide "Deniz" karakterini canlandıracak. Deniz karakterinin dizide neleri değiştireceği heyecanla bekleniyor. Peki, Zümrüdüanka'ya katılan Gökçe Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında?
GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?
Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumludur. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi’nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.
Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Bugüne kadar Kadın, Aşk ve Ceza, Evli ve Öfkeli, Kadın İşi Banka Soygunu, İmkansız Olasılık, Kayhan ve Batlır gibi projelerde rol alan Gökçe Eyüboğlu Zümrüdüanka dizisinde Deniz karakterini canlandıracak.
Gökçe Eyüpoğlu’nun Oynadığı Diziler
Zümrüdüanka / Deniz / 2020
Kadın / Ceyda / 2017-2019
Evli ve Öfkeli / 2015
Yalan Dünya / 2013
Aşk ve Ceza / 2010
Gökçe Eyüpoğlu’nun Oynadığı Filmler
Kayhan / Sevim / 2018
Batlır / 2017
Kadın İşi: Banka Soygunu / Nermin / 2013
İmkansız Olasılık – TV Filmi / Duygu / 2016