Zümrüdüanka yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Zümrüdüanka neden yok? İşte cevabı...

Zümrüdüanka yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını dünyayı ve ülkemizi etkilemeye devam ederken bazı diziler ve programların çekimleri ertelendi. Peki, Zümrüdüanka neden yok? Yeni bölümü ne zaman? İşte 28 Mart Cumartesi Fox Tv yayın akışı...



ZÜMRÜDÜANKA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Zümrüdüanka yeni bölümü bu akşam corona virüs nedeniyle verilen aradan dolayı yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

28 MART FOX TV YAYIN AKIŞI

28 Mart Cumartesi günü Fox Tv’de saat 20.00’de Hababam Sınıfı Merhaba, saat 22.15’de ise Maskeli Beşler İntikam Peşinde yayınlanacak.