Zümrüdüanka 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 6. son bölüm özeti...

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun olarak aratılmaya başladı. Cumartesi akşamları Fox Tv’de yayınlanan Zümrüdüanka konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dizinin 6. bölümünde Latif’in itirafıyla Demirkan Konağı’ndaki tüm dengeler alt üst olmuştur. Azimet’in Saniye ile ilgili düşüncelerini öğrenen Abbas bunu kendi lehine çevirmek için sinsi bir plan yapar. Zümrüdüanka 7. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



ZÜMRÜDÜANKA 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZÜMRÜDÜANKA 6. BÖLÜM ÖZETİ

Latif’in itirafıyla Demirkan Konağı’ndaki tüm dengeler alt üst olmuştur. Azimet’in Saniye ile ilgili düşüncelerini öğrenen Abbas bunu kendi lehine çevirmek için sinsi bir plan yapar. Safını açık açık ilan eden Azimet de Zümrüt’ü yaralamak için hiç vakit kaybetmeyecektir. Bir karar verme noktasına gelen Zümrüt, Serhat’tan beklediği desteği göremeyince yıkılır.

Rüstem’in evi terk ettiğini öğrenen Nezaket bunu fırsata çevirmek için harekete geçer. Suhandan ise durmak bilmeyen taciz mesajlarından bunalmıştır. Oysa Suhandan için kabus dolu günler daha yeni başlamıştır… Abbas’ın ölüm emrini verdiği Tolgahan Özgüç cinayetinin tetiklediği olaylar Demirkanlar’ı büyük bir felakete sürüklerken, ailesini cansiperane korumaya çalışan Serhat ve Zümrüt’ü büyük bir tehlike beklemektedir.

ZÜMRÜDÜANKA 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.