Zümrüdüanka 7. bölüm izle! Zümrüdüanka 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun olarak aratılmaya başladı. Cumartesi akşamları Fox Tv’de yayınlanan Zümrüdüanka konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dizinin 7. bölümünde Demirkan Ailesi’ne savaş açan Kudret’in ise Suhandan’ı teslim etmeye hiç niyeti yoktur. Tam her şey bitti derken Özgüç Konağı’na adım atan biri tüm hesapları değiştirecek bir teklif yapar. Zümrüdüanka 8. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZÜMRÜDÜANKA 7. BÖLÜM ÖZETİ

Art arda aldıkları darbeler Demirkanlar’ı darmadağın etmiştir. Zümrüt’ü kaybetme korkusu ölümün kıyısında gezen Serhat’ı nefessiz bırakmıştır. Kızları kaçırılan Nevcihan ve Abbas çaresizdir. Onlara yardım edebilecek tek kişi Serhat’tır fakat kimse ona ulaşamıyordur. Demirkan Ailesi’ne savaş açan Kudret’in ise Suhandan’ı teslim etmeye hiç niyeti yoktur.

Tam her şey bitti derken Özgüç Konağı’na adım atan biri tüm hesapları değiştirecek bir teklif yapar. Akan kanı durduracak bu teklifin bedeli de büyük olacaktır. Rüstem’in Nezaket hakkında öğrendikleri canını çok sıkar. Ancak Kuloğlu Ailesi’ni bundan büyük dertler beklemektedir. Olaylar Kudret ve Serhat’ı bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

ZÜMRÜDÜANKA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.