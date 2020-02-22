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  3. Zümrüdüanka 5. bölüm izle! Zümrüdüanka 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zümrüdüanka 5. bölüm izle! Zümrüdüanka 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zümrüdüanka 5. bölüm izle! Zümrüdüanka 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun olarak aratılmaya başladı. Cumartesi akşamları Fox Tv’de yayınlanan Zümrüdüanka konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dizinin 5. bölümünde Serhat’ın polisler tarafından götürülmesi Demirkan Holding’de bomba etkisi yaratıyor. Azimet başlarına gelen bütün felaketlerden Zümrüt’ü sorumlu tutuyor. Zümrüt ise Serhat’ın masumiyetini ispatlamak ve onu özgürlüğüne kavuşturmak için çabalıyor. Zümrüdüanka 6. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ekranların sevilen dizisi Zümrüdüanka 22 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. “Zümrüdüanka 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 5. bölümünde Ülfet ise Rüstem’deki değişimin sebebini öğrenir. Karı koca arasında geçen sert hesaplaşma Ülfet’in yaralarını deşer. Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZÜMRÜDÜANKA 5. BÖLÜM ÖZETİ

Serhat’ın polisler tarafından götürülmesi Demirkan Holding’de bomba etkisi yaratmıştır. Perişan olan Azimet başlarına gelen bütün felaketlerden Zümrüt’ü sorumlu tutuyordur. Bir kez daha Serhat’ı kaybetmek istemeyen Zümrüt, onun masumiyetini ispatlamak ve Serhat’ı özgürlüğüne kavuşturmak zorundadır. Ülfet ise Rüstem’deki değişimin sebebini öğrenir. Karı koca arasında geçen sert hesaplaşma Ülfet’in yaralarını deşer. Abbas, Serhat’tan sonsuza dek kurtulmak için yeni bir plan yaparken kaldıramayacağı kadar ağır bir darbe yiyeceğinden habersizdir. Bunun sonuçları sadece Abbas’ı değil tüm Demirkan Konağı’nı darmadağın edecektir.

ZÜMRÜDÜANKA 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. 

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

 

 


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