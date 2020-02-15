Zümrüdüanka 4. bölüm izle! Zümrüdüanka 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı Zümrüdüanka dizisi 15 Şubat Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. “Zümrüdüanka 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Dizinin 4. bölümünde Abbas, Zümrüt’ün yaptığını unutamıyor. Zümrüt, olanlardan Serhat’a bahsetmese de yaşadıklarını kolay kolay atlatamıyor. Azimet ise Zümrüt’ün Demirkan Konağı’ndaki varlığını kabullenemiyor. Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA 4. BÖLÜM ÖZETİ

Öfkeyle kalkıp zararla oturan Abbas, Zümrüt’ün yaptığını asla unutmayacaktır. Zümrüt, olanlardan Serhat’a bahsetmese de yaşadıklarını kolay kolay unutamaz. Azimet, Zümrüt’ün Demirkan Konağı’ndaki varlığını kabullenmeye niyetli değildir. Abbas ise kafasındaki şüphelere bir cevap bulmak için Ülfet ve Meliha’nın kapısını çalar. Sonuçta eline geçen şey onu bile şaşırtacaktır. Öte yandan Ülfet, Rüstem’i kendinden uzaklaştırmaya devam ederken başına geleceğin farkında değildir. Saniye’nin her geçen gün Serhat’a daha fazla yakınlaşması ise Zümrüt’ü büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Zümrüt, Serhat’ı bir kez daha kaybetmeye razı olacak mıdır? Holdingdeki yetkilerini Serhat’a kaptırmak üzere olan Abbas buna nasıl karşılık verecektir? Serhat, Abbas’ın kurduğu oyunu nasıl bozacaktır?

ZÜMRÜDÜANKA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.