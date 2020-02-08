Zümrüdüanka 3. bölüm izle! Zümrüdüanka 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı Zümrüdüanka cumartesi akşamları Fox Tv’de izleyiciyle buluşuyor. İmkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyici aktaran dizi her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Son bölümde Serhat’la Abbas arasındaki savaş holdingde de bütün hızıyla sürerken Serhat arka arkaya yaptığı hamlelerle Abbas’ı köşeye sıkıştırır. Peki, Zümrüdüanka 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

ZÜMRÜDÜANKA 3. BÖLÜM ÖZETİ

Serhat’ın Zümrüt’le evleneceğini açıklaması Demirkan Konağı’nı temellerinden sarsmıştır. Kurduğu oyunun son anda bozulmasını hazmedemeyen Abbas, Zümrüt’ü hiç beklemediği bir yerden yaralamaya hazırlanmaktadır. Azimet’in ise içine büyük bir şüphe düşmüştür. Serhat’la Abbas arasındaki savaş holdingde de bütün hızıyla sürerken Serhat arka arkaya yaptığı hamlelerle Abbas’ı köşeye sıkıştırır. Öte yandan Ülfet’in hesapsızca hareketleri Rüstem’i iyice çileden çıkarmaya başlamıştır. Her şeyin yoluna gireceğini düşünen Zümrüt ise yanıldığını kısa sürede anlayacaktır.

ZÜMRÜDÜANKA 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.