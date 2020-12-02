Zümrüdüanka 21. bölümde neler olacak? Zümrüdüanka 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zümrüdüanka 22. bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. Son bölümde dizide yaşanan olaylar sonrası Zümrüdüanka 22. bölüm fragmanı gelecek bölüme dair seyirciye ipuçları verecek. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 21. bölümünde Zümrüt'ün yanlış insanlara güvenmesi işleri çığırından çıkarır ve Demirkan ailesi zorlu bir mücadeleye girişir. Zümrüdüanka 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZÜMRÜDÜANKA 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demirkanlar ve Özgüçler arasındaki gerilim artık bir savaşa dönüşmüştür. Behram Özgüç, Serhat’ın elinden bütün sevdiklerini almaya kararlıdır. Serhat üzerine atılan suçtan bir an önce kurtulup ailesinin yanında olmanın derdindedir. Ancak Behram planları bozuldukça Serhat için yeni tuzaklar hazırlamaktadır.

Zümrüt sahip olduğu sır yüzünden korkunç bir ikilemin içine düşer. Bu sırrın ortaya çıkması Serhat’ı darmadağın edecektir. Ancak saklaması da hiç kolay olmayan bir sırdır bu.

Suhandan yaşadığı acının tesiriyle adım adım geri dönülmez bir yola girmektedir. Serhat’ın ve bütün ailesinin kendisini yalnız bıraktığını düşünerek kendine yeni bir dost edinecektir. Ancak Suhandan’ın asıl amacı ona acı çektiren herkesten öç almaktır artık. Zümrüt ve Serhat bu dönüşümün farkına varmadıkça tehlike giderek büyüyecektir.

Zümrüt’ün yanlış kişiye güvenmesi Demirkan ailesinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır.

ZÜMRÜDÜANKA 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.