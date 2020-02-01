Zümrüdüanka 2. bölüm izle! Zümrüdüanka 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Ceren Yılmaz ve Alp Navruz’un paylaştığı Zümrüdüanka dizisi 1 Şubat Cumartesi günü yayınlanan 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı da gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. İmkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyici aktaran dizi duygusal sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Son bölümde Serhat’ın dönüşü hem Zümrüt’ü hem de Serhat’ı darmadağın ediyor. Peki, Zümrüdüanka 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

ZÜMRÜDÜANKA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Düğün yeri alev alevdir... Serhat’ın dönüşü Zümrüt’ü darmadağın etmiştir. Serhat’ın da yüreği yangın yeridir. Serhat’ın dönüşüyle bayram yaşayan Demirkan Ailesi ise başlarına gelecek büyük felaketlerin farkında değildir. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Adil’in beklenmeyen ölümü herkesi perişan eder. Kurduğu hayallerin suya düşeceğinden korkan Ülfet karalar bağlar... Oğlunun ölümünden dolayı Zümrüt’ü suçlayan Azimet onun ölüm fermanını imzalar! Ama bilmiyordur ki Adil son nefesini verirken Zümrüt’ü Serhat’a emanet etmiştir... Serhat aşkı mı nefreti mi seçecektir? Serhat, Zümrüt’ü Azimet ve Abbas’tan nasıl koruyacaktır? Serhat ve Zümrüt’ün aşkları küllerinden doğabilecek midir?

ZÜMRÜDÜANKA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.