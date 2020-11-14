Zümrüdüanka 19. bölümde neler olacak? Zümrüdüanka 20. bölüm fragman yayınlandı mı?

Zümrüdüanka 20. bölüm fragmanı, yeni bölüme dair detaylı bilgiler veriyor. Cumartesi günleri Fox Tv'de yayınlanan Zümrüdüanka 9. bölümünde Serhat ve Zümrüt'ün aşkı bir kez daha sınavdan geçiyor. Çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen Zümrüdüanka 20. bölüm fragman yayınlandı mı?

ZÜMRÜDÜANKA 20. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 20. bölüm fragman yayınlanmadı. Zümrüdüanka'nın yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize ekleyeceğiz.

ZÜMRÜDÜANKA 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abbas’ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar.

Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan’ın öğrendiği gerçek Hamit’le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler.

Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat’a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat’ı konağa döndürmesi, Zümrüt’ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz’in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.