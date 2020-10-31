Zümrüdüanka 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Zümrüdüanka 17. bölüm izle

Serhan Şahin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Zümrüdüanka dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı Zümrüdüanka dizisi senaryosunu Işıl Sönmez, Leyla Oter, Doruk Erengül, Nazlı Pınar Ünlü ve Feraye Gizem Kurt kaleme alıyor. Tüm dizi takipçileri Zümrüdüanka 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi? sorusunun yanıtını merak ediyorlar.

ZÜMRÜDÜANKA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Zümrüdüanka 18. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Zümrüdüanka yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA 17. BÖLÜM ÖZETİ

Abbas, Serhat’ın gazabına uğrayacağını anlayınca, çareyi kaçmakta bulur. Abbas, kendini korumaya aldığını düşünürken, en büyük müttefiki olan Azimet’i kaybetmek üzere olduğundan habersizdir. Serhat ve Deniz, boşanırlar. Zümrüt, Serhat’ın aşkına daha fazla kayıtsız kalamaz. Serhat ve Zümrüt, yaşadıkları tüm acılardan sonra, mutlu olmak için her şeye karşı durmak isterler. Ancak Abbas uzakta olsa dahi, onları temelli ayırmak için, çok tehlikeli bir planın tohumlarını ekmeye başlamıştır.

Suhandan’ın inadı, onu Hamit’le olan ilişkisini bitirme noktasına getirir. Ancak Deniz’in vereceği akıl, Suhandan’ın ilişkisine başka bir gözle bakmasını sağlayacak ve ona, yepyeni bir kapı açacaktır. Zümrüt, tüm yaşananlardan sonra bir karar alır. Zümrüt’ün aldığı kararla, sadece Serhat’ın değil, tüm konağın kaderi değişecektir. Abbas, günahlarından kaçabilecek midir? Zümrüt’ün aldığı karar, nelere yol açacaktır?

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU NE?

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...

ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimler Nevşehir’in göz bebeği Ürgüp’e bağlı Karağandere Mahallesinde yapılıyor.