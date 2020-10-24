Zümrüdüanka 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 16. bölümde neler olacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka her hafta cumartesi akşamları saat 20.00'da başlıyor. Zümrüdüanka 16. bölümde Serhat, Deniz’den boşanmak için işlemleri hızlandırır. Deniz de konakta kalıcı olmak adına, yeni iş birliklerinin önünü açar. Zümrüdüanka 17. bölüm fragmanı ise şimdiden merak edilmeye başladı.

ZÜMRÜDÜANKA 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam ekrana gelecek olan 16. bölüm 2. fragmanı ise şu şekilde;





ZÜMRÜDÜANKA 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abbas, Zümrüt ve Serhat’ı ayırmak için, gözünü karartır. Ancak tüm yaptıklarının bedelini, yeni doğan oğlunu görememekle öder.

Serhat, Deniz’den boşanmak için işlemleri hızlandırır. Deniz de konakta kalıcı olmak adına, yeni iş birliklerinin önünü açar.

Zümrüt, Cihan’ın atölyesinde işe başlar. Serhat, bunu hiç tahmin etmediği bir anda öğrenir. Zümrüt’ü, Cihan’dan kıskanır. Ancak Zümrüt, sevdiği işi yapmak konusunda kararlıdır.

Serhat, ailesinin ve amcasının ölümünden dolayı Abbas’tan şüphelenirken, şüphelerine cevap bulmak için, Abbas’ın kara kutusu Niyazi Çavuş’un peşine düşer.

Suhandan, Hamit’in ona attığı adımı yanlış anlayınca, Demirkan Konağı’na döner. Ancak bu ayrılık, ikisine de iyi gelmez.

Serhat’ın Abbas’a öfkeyle atacağı adım, Zümrüt’le yeniden bir arada olma ihtimalini yok etmek üzeredir. Zümrüt, felakete dönüşen bu duruma kayıtsız kalamaz.

Serhat, Niyazi Çavuş’u bulabilecek midir? Zümrüt, Serhat’ı dönüşü olmayan bu yoldan geri döndürebilecek midir?