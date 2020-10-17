Zümrüdüanka 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 15. bölüm'de neler yaşandı?

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Zümrüdüanka Fox Tv'de yayınlanmaya devam ediyor. Her cumartesi izleyici karşısına çıkan Zümrüdüanka'nın başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz yer alıyor. İmkansız aşk hikayesi ve sürükleyici hikayesiyle Zümrüdüanka 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZÜMRÜDÜANKA 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizin içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA 15. BÖLÜM ÖZETİ

Serhat, sevdiği kadını elinden almak isteyen kişinin Abbas olduğunu öğrenince, deliye döner. Amcasının aylarca gözünün içine bakarak yalan söylemesi, Serhat’ı ayrıca hayal kırıklığına uğratır. Bu hayatta, Zümrüt’ten başka inanıp, güveneceği kimsenin olmadığından artık emindir. Abbas, Zümrüt’ün akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp, Serhat’ın aklını karıştırmaya çalışır. Serhat, Abbas’ın tek bir lafına bile inanmazken; Abbas’ı Serhat’ın elinden, sürpriz biri kurtarır. Tüm bu olanları fırsata çeviren Deniz, Zümrüt’ü hayatlarından çıkarıp, Serhat ve Işık’la gerçekten aile olabilmek için, kozlarını kullanmaya başlar.

Sakin, ama kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Hamit’in bazı adımları; Suhandan’ın önyargılarını kırarken, ikili arasında beklenmedik gelişmelere vesile olur. Zümrüt, konakta kalmayı daha fazla gururuna yediremez. Serhat’ı bile hayatından çıkarmayı göze alarak, küllerinden yeniden doğmak için hikayesinin başladığı yere; baba ocağına döner. Cihan, Zümrüt’ü şaşkınlığa uğratan bir teklifte bulunur. Zümrüt, ne cevap vereceğini bilemezken, Serhat da Zümrüt’le kaderlerini yeniden yazmak için harekete geçer. Serhat, kaderle girdiği mücadeleden galip çıkabilecek midir? Zümrüt’ün Cihan’a cevabı, ne olacaktır