Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 12. bölümde neler olacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka her hafta cumartesi akşamları seyirci karşısına geçiyor. Dizi geçen hafta yeni sezonu ile ekranlara dönmüştü. Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı önümüzdeki hafta olacaklar hakkında ipucu verecek. Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüdüanka dizisinin 12. bölümünde Zümrüt, Serhat’la olan geçmişini ve aşkını sorgulamaya başlar. Serhat için ise Zümrüt’ten başkası yoktur.

ZÜMRÜDÜANKA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam yayınlanacak olan 12. bölümün 2. fragmanı ise şu şekilde;





ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zümrüt, kendisinden saklanan sırlardan birini öğrenmiştir. Deniz’in gerçekte kim olduğu da böylece ortaya çıkmıştır. Azimet’in kurduğu oyun, istediği gibi sonlanmıştır.

Zümrüt, Serhat’la olan geçmişini ve aşkını sorgulamaya başlar. Serhat için, Zümrüt’ten başkası yoktur, olmayacaktır da. Ancak Zümrüt’ü buna inandırmaya çalışırken, iki aşık, başka sınavlara tabi tutulacaklardır. Deniz de Serhat’ın hayatında kalıcı olmak adına, elini yükseltir ve tehlikeli adımlar atmaya başlar.

Suhandan, yaşadığı büyük acıdan sonra, kendi seçimlerini yapmaya başlar. Artık, kimsenin hayatı üzerinde tahakküm kurmasına izin vermeyecektir.

Serhat hem Zümrüt’ü hem kızını kalbinde tutabilmek için, başka cephelerde savaşlar vermektedir. Ancak Cihan’ın araladığı kapı; ikisi arasında, uzun süre bitmeyecek bir savaşın başlangıcı olacaktır.

Zümrüt, hayatını yerle bir edecek gerçeği öğrenebilecek midir? Serhat, aşk için ne kadar yanacaktır?

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.