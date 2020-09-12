Zümrüdüanka 10. bölüm izle! Zümrüdüanka 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zümrüdüanka dizisi 2. sezonuna başladı. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Zümrüdüanka 12 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 10. bölümüyle ekranlara geri döndü. İşte Zümrüdüanka 11. yeni bölüm fragmanı ve 10. bölüm izleme linki...



ZÜMRÜDÜANKA 10. BÖLÜM ÖZETİ

Demirkan Konağı’nda, yepyeni bir dönem başlamıştır. Serhat, Zümrüt’ün yokluğunda yeni hayatına alışıp, acılarıyla başa çıkmaya çalışır. Ama sevdiği kadın olmadan nefes almak; Serhat’ın bugüne kadar verdiği, en büyük sınavıdır. Serhat, Zümrüt’ü kendisinden çalan kişinin peşindedir. Ancak, Abbas ve Azimet’in de Serhat için başka planları vardır. Serhat’ın gerçeği öğrenmesine engel olmak için, geçmiş defterleri açarlar.

Ancak eski hesaplar açıldığında, konakta yepyeni bir devir başlayacak ve hiçbir şey, eskisi gibi olmayacaktır. Suhandan, Özgüç Konağı’ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit’in Suhandan’a olan ilgisi günden güne artarken, Canan’ın da rahat durmaya niyeti yoktur. Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir.

ZÜMRÜDÜANKA 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.