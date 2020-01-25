Zümrüdüanka 1. bölüm izle! Zümrüdüanka 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların yeni dizisi Zümrüdüanka konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 25 Ocak Cumartesi günü Fox Tv’de başlayan Zümrüdüanka dizisi oyuncu kadrosunda Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş ve Umut Karadağ gibi isimler yer alıyor. İmkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini anlatan dizi 1. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. 1. bölümü izleyenler de “Zümrüdüanka 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu aratmaya başladı. Zümrüdüanka 1. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde…

ZÜMRÜDÜANKA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır... Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır... Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır... Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır... Ve bu aşk küle dönmüştür...

ZÜMRÜDÜANKA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, “Zümrüdüanka”, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.