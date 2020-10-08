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  • Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu! 8 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl?
08 Ekim 2020 Perşembe 17:58 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu! 8 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl?

Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu! 8 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl"

Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumuna göre haftanın kazananı belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim puan tablosu bu haftanın birincisini belirleyecek.

Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada günün gelini en güzel menüyü yapmak için kolları sıvıyor. Gün sonunda kayınvalideler ise yemekleri puanlıyorlar. İşte Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 8 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim tarihli puan tablosunda kayınvalidelerin Meryem'e verdikleri puanlama şu şekilde oldu:

Fidan Özdemir 5

Güleser Bilgili 3

Ayten Çayırdere 6

Emine Çakır Üpcin 7

Zuhal Topal 8

TOPLAM: 29

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