Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu! 8 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl?

Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada günün gelini en güzel menüyü yapmak için kolları sıvıyor. Gün sonunda kayınvalideler ise yemekleri puanlıyorlar. İşte Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 8 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim tarihli puan tablosunda kayınvalidelerin Meryem'e verdikleri puanlama şu şekilde oldu:

Fidan Özdemir 5

Güleser Bilgili 3

Ayten Çayırdere 6

Emine Çakır Üpcin 7

Zuhal Topal 8

TOPLAM: 29