Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu: 6 Ekim Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl?
Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumuna göre haftanın kazananı belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim puan tablosu haftanın ikinci gününe ait puanları gösterecek.
Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada günün gelini en güzel menüyü yapmak için kolları sıvıyor. Gün sonunda kayınvalideler ise yemekleri puanlıyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim puan tablosu yeni haftanın kazanan ismini belirlemede yardımcı olacak.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 6 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada'da ikinci gün heyecanı devam ediyor. 6 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 5 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada'nın 5 Ekim puan tablosu belli oldu. Kaynanaların Gaye Özdemir'e verdikleri puanlar şu şekilde oldu:
Güleser Hanım: 4 puan
Melek Hanım: 6 puan
Ayten Hanım: 4 puan
Emine Hanım: 5 puan
Zuhal Topal: 6 puan
Toplam: 25 puan