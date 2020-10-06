Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu: 6 Ekim Salı Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl?

Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada günün gelini en güzel menüyü yapmak için kolları sıvıyor. Gün sonunda kayınvalideler ise yemekleri puanlıyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim puan tablosu yeni haftanın kazanan ismini belirlemede yardımcı olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 6 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada'da ikinci gün heyecanı devam ediyor. 6 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 5 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 5 Ekim puan tablosu belli oldu. Kaynanaların Gaye Özdemir'e verdikleri puanlar şu şekilde oldu:

Güleser Hanım: 4 puan

Melek Hanım: 6 puan

Ayten Hanım: 4 puan

Emine Hanım: 5 puan

Zuhal Topal: 6 puan

Toplam: 25 puan