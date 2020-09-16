Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu | 16 Eylül Çarşamba Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu nasıl oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 16 Eylül puan tablosu yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanları gösteriyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin kıyasıya rekabet ettiği yemek yarışmasında haftanın sonunda bir kişi birinci olup ödülü hak ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV'de yayınlanıyor. Bugün Ferqane ve kayınvalidesi Sadet Hanım ev sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA 16 EYLÜL PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün Azeri kökenli gelin Ferqane yarışıyor. Kaınvalidesi Sadet Hanım ise gelinine destek oluyor.

Ferqane'ye yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın verdiği puanlar henüz belli olmadı. Puan tablosu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 EYLÜL PUAN TABLOSU NASIL OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 2. gününde Sevinç Hanım yarıştı. Sevinç Hanım'ın kayınvalidelerden aldığı puanlar şu şekilde oldu:

Neval: 3

Sadet: 7

Ayten: 8

Güler: 6

Zuhal Topal ise Sevinç'e 7 puan verdi. Böylelikle Sevinç'in toplamda 30 puanı olmuş oldu.