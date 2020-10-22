Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nasıl? 22 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu

Zuhal Topal'la Sofrada bugünün puanları haftanın sonunda birinci olacak yarışmacıyı belirleyecek. Saat 16.00'da başlayan programda her hafta yeni yarışmacılar yer alıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdikleri puanlarla belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 22 Ekim puan tablosu bu haftanın dördüncü yarışmacısına ait olacak.

22 EKİM ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 22 Ekim puan tablosu henüz belli olmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 21 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada 21 Ekim puan tablosu belli oldu! Kayınvalidelerin Gamze Hanım'a verdiği puanlama şu şekilde oldu:

Fatma Hanım: 3 puan

Nuriye Hanım: 4 puan

Birse Hanım: 3 puan

Beyhan Hanım: 6 puan

Toplam: 16 puan