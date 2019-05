Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! 8 Mayıs Zuhal Topal kaç puan verdi?

Zuhal Topal’la Sofrada’nın puan durumu merak edilen konuların arasında yer alıyor. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada’da her hafta farklı yarışmacılar yer alıyor. Gelinlerin hünerlerini sergilediği yarışmada, her gün farklı bir gelinin evine konuk olunuyor. Gelinin yaptığı yemekleri ise diğer yarışmacıların kayınvalideleri tadıyor ve puanlıyor. Zuhal Topal’la Sofrada’da dün Esra yarıştı. Hoş menüsü ile dikkat çeken Esra, aldığı puanlardan memnun kalmadı. Yemekleri tadan kayınvalideler arasında da gerilimli dakikalar yaşandı. Nergis ve Sultan, arasındaki yorum polemiği kaldığı yerden devam ederken, zaman zaman sert ifadeler de kullanıldı. Zuhal Topal’dan 8 puan alan Esra, günü 30 puanla tamamladı.

8 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU

FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada’da puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

7 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (ESRA’NIN PUANLARI)

Fatma 5 puan

Nergis 6 puan

Elvide 6 puan

Sultan 5 puan

Zuhal Topal 8 puan

TOPLAM 30 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA ESRA’NIN MENÜSÜ (7 MAYIS 2019)

-Zerdeçallı Mercimek Çorbası

-Yufka Çanağında köpoğlu mezesi

-Çiğ köfte

-Urfa kebabı

-Tereyağlı bulgur pilavı

-Bostana Salatası

-Cevizli tahinli kabak tatlısı

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 6 MAYIS – 10 MAYIS 2019

HİLAL ZORLU VE KAYINVALİDESİ FATMA HANIM

Hilal Amasyalı 4 yıllık evli ve bir çocuğu var. Yarışmaya katılarak kayın validesine sürpriz yapmış. Kayın valide 35 yıllık evli ve aslen Samsunlu. 5 Çocuğu ve 2 gelini var.

ESRA ÖZEÇLİK KAYINVALİDESİ EMİNE

Henüz 7 aylık evli olan Hilal gelin aslen Urfalı. Emine Hanım ise Trabzonlu. İddialı olan Urfalı gelin omuz omuz verip birinci olacağız diyor.

BERNA KALA KAYINVALİDESİ NERGİZ KALA

Gelin Berna 7 yılık evli ve aslen Ardahanlı. 2 çocuk sahibi bir anne. Nergis Hanım ise 32 yıllık evli. Oldukça alıngan olan Nergis Hanım kimse beni susturamaz diyor.

ŞEYMA AĞYAR VE KAYINVALİDESİ ELVİDA HANIM

Henüz 1 yıllık evli olan Şeyma Pasta üreticiliği yapıyor. Elvida Hanım ise 27 yıllık evli ve 2 oğlu var. Kendisi fabrikada kaynakçı olarak çalışıyor. Büyük ödülü kazanırlarsa düğün borçlarını ödeyecekler.

AYTEN ŞAHİN VE KAYINVALİDESİ SULTAN HANIM

3 Yıllık evli olan Ayten gelinin 1 çocuğu var. Aslen Ardahanlı. Kayınvalide Sultan Hanım ise 2 çocuk annesi. Ayten gelin aramızda hiç bir husumet ve kavga yok çok iyi anlaştığını dile getirdi.