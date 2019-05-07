Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! 7 Mayıs Zuhal Topal kaç puan verdi?

Zuhal Topal’la Sofrada’nın puanı durumu merak ediliyor. FOX TV ekranlarından yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada’da gelinler hünerlerini sergiliyor. Seçtikleri menü ile yemeklerini beğendirmeye çalışan gelinlere ise diğer yarışmacıların kayınvalideleri ve Zuhal Topal puan veriyor. Son yayınlanan bölümde günün yarışmacısı Hilal mutfaktaki ustalıklarını sergiledi. Farklı tatlardan menü sunan Hilal, yemeklerinden emin bir şekilde konuştu. Yemekleri genel olarak sevilen Hilal, salatayı unutunca eleştirilerden kaçamadı Zuhal Topal’ın da 6 puan verdiği Hilal, günü 26 puanla tamamladı.

7 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU

FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada’da puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

6 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (HİLAL’İN PUANLARI)

Emine 5 puan

Nergis 4 puan

Elvide 6 puan

Sultan 5 puan

Zuhal Topal 6 puan

TOPLAM 26 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA HİLAL’İN MENÜSÜ (6 MAYIS 2019)

Sütlü Brokoli Çorbası

El Açması Kıymalı Börek

Kereviz Salatası

Macar Kebabı

Pirinç Pilavı

Mevsim Salata

Mangnolia

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 6 MAYIS – 10 MAYIS 2019

HİLAL ZORLU VE KAYINVALİDESİ FATMA HANIM

Hilal Amasyalı 4 yıllık evli ve bir çocuğu var. Yarışmaya katılarak kayın validesine sürpriz yapmış. Kayın valide 35 yıllık evli ve aslen Samsunlu. 5 Çocuğu ve 2 gelini var.

ESRA ÖZEÇLİK KAYINVALİDESİ EMİNE

Henüz 7 aylık evli olan Hilal gelin aslen Urfalı. Emine Hanım ise Trabzonlu. İddialı olan Urfalı gelin omuz omuz verip birinci olacağız diyor.

BERNA KALA KAYINVALİDESİ NERGİZ KALA

Gelin Berna 7 yılık evli ve aslen Ardahanlı. 2 çocuk sahibi bir anne. Nergis Hanım ise 32 yıllık evli. Oldukça alıngan olan Nergis Hanım kimse beni susturamaz diyor.

ŞEYMA AĞYAR VE KAYINVALİDESİ ELVİDA HANIM

Henüz 1 yıllık evli olan Şeyma Pasta üreticiliği yapıyor. Elvida Hanım ise 27 yıllık evli ve 2 oğlu var. Kendisi fabrikada kaynakçı olarak çalışıyor. Büyük ödülü kazanırlarsa düğün borçlarını ödeyecekler.

AYTEN ŞAHİN VE KAYINVALİDESİ SULTAN HANIM

3 Yıllık evli olan Ayten gelinin 1 çocuğu var. Aslen Ardahanlı. Kayınvalide Sultan Hanım ise 2 çocuk annesi. Ayten gelin aramızda hiç bir husumet ve kavga yok çok iyi anlaştığını dile getirdi.