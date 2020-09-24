Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu: 24 Eylül 2020 Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu belli oldu mu?
24 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu kayınvalidelerin gelinlere verdiği puanları gösteriyor. Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan program saat 16.00'da seyirci ile buluşuyor. Yeni bir haftaya giriş yapılırken gelin ve kayınvalidelerden oluşan yeni yarışmacılar da bugün tanıtılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu neticesinde birinci olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.
Zuhal Topal'la Sofrada 24 Eylül puan tablosu bu haftanın birincisini belirlemede etkili olacak. Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Her hafta bek kayınvalide ve 5 gelin en iyi menüyü sunabilmek için kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler gelinleri puanlıyor. Haftanın sonunda Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu en yüksek olan gelin ve kayınvalide 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 24 EYLÜL PUAN TABLOSU BELLİ OLDU MU?
Zuhal Topal'la Sofrada programının 24 Eylül tarihli bölümünde günün gelini için henüz puanlama yapılmadı. Güncel puan tablosu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 23 EYLÜL PUAN TABLOSU NASILDI?
Zuhal Topal'la Sofrada 23 Eylül puan tablosu belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada'da dün Derya hanım yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın verdiği puanlarla toplamda 21 puan elde etti. İşte puanlama:
Gönül Hanım: 4 puan
Altun Hanım: 3 puan
Fatma Hanım: 4 puan
Filiz Hanım: 5 puan
Zuhal Topal: 5 puan
Toplam: 21 puan