Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! 23 Mayıs Zuhal Topal kaç puan verdi?
Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu araştırılıyor. Zuhal Topal kaç puan verdi. Fox TV’de ekrana gelen yarışmada her hafta farklı isimler yarışıyor. Her gün belirlenen kişiler hazırladıkları menüleri ve sofraları beğeniye sunuyorlar. Diğer yarışmacılar tadımlardan sonra puan veriyorlar. Zuhal Topal’da kendi puanını veriyor. Cuma günü ise haftanın birincisi açıklanıyor. 20 Mayıs ve 24 Mayıs haftasında yine farklı isimler yarışıyor. Haberimiz içerisinden puan durumuna ulaşabilirsiniz.
Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu yoğun ilgi görüyor. 23 Mayıs’ta Zuhal Topal kaç puan verdi? Hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekrana gelen program Fox TV’de yayınlanıyor. Her hafta farklı yarışmacılar birincilik için yarışıyor. Yarışmacılar birbirlerini puanladıktan sonra Zuhal Topal’da puan veriyor. Bu hafta Sevda Hesas ve kayınvalide Ayşe Hanım, Senem Eşref ve kayınvalidesi Elmas Hanım, Surenur Özdemir ve kayınvalidesi Filiz Hanım, Yeliz Yağcıoğlu ve kayınvalidesi Özgür Hanım, Hülya Şemli ve kayınvalidesi Ayten Hanım yarışıyor.
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU
Zuhal Topal’la Sofrada 23 Mayıs puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
23 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU
Ayten Hanım: 5 puan
Ayşe Hanım: 3 puan
Filiz Hanım: 6 puan
Özgül Hanım: 4 puan
Zuhal Topal: 7 puan
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA YARIŞMACILARI
SEVDA HESAS VE KAYINVALİDESİ AYŞE HANIM
Sevda 21 yaşında ve 3 çocuk annesi. 9 kardeşi var, mutfakta oldukça iddialı, Kayınvalidesi Ayşe Hanım ise 42 yaşında 4 çocuk annesi.
SENEM EŞREF KAYINVALİDESİ ELMAS EŞREF
25 Yaşında 3 yıllık evli olan Senem'in babası kebapçı. Ödülü kazanırsa iş yeri açmak istiyor. Kayınvalide Elmas Hanım Kilis'li 3 çocuk annesi
SURENUR ÖZDEMİR VE KAYINVALİDESİ FİLİZ ÖZDEMİR
2 Çocuk annesi olan Surenur bankacıydı. Kayınvalide Filiz Hanım ise 26 yıllık evli,3 çocuk annesi.
YELİZ YAĞCIOĞLU VE KAYINVALİDESİ ÖZGÜR YAĞCIOĞLU
İstanbullu olan gelin İzmir'de yaşıyor,26 yaşında ve ev hanımı. Kayınvalide Özgür hanım ise Iğdırlı ve 5 çocuğu var.
HÜLYA ŞEMLİ VE KAYINVALİDESİ AYTEN ŞEMLİ
5 yıllık evli olan ev hanımı ve 1 çocuk annesi. Kayınvalide Ayten hanım ise 52 yaşında ve Bulgaristan göçmeni. 35 yıllık evli olan kayınvalide ödülü kazanırlarsa yarı yarıya paylaşacaklarını söylüyor.