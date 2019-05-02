Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Zuhal Topal 2 Mayıs'ta kaç puan verdi?

Zuhal Topal’la Sofrada’nın 2 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada’da her hafta farklı yarışmacılar yarışıyor. Hünerlerini gösteren gelinlerin yemekleri oynanırken, haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ise büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topalla Sofrada’nın son bölümünde Serap performansını sergiledi. Dolu menüsü ile dikkat çeken Serap’ın yemekleri yine de bolca eleştiri aldı. Fatma Hanım, ana yemekte patlıcanın fazla piştiği yorumunu yaparken, acısının da olmadığını söyledi. Serap toplamda 27 puanla günü tamamladı.

2 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU

FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada’da puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

1 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (SERAP’IN PUANLARI)

Aynur 4 puan

Dursune 3 puan

Emine 7 puan

Fatma 5 puan

Zuhal Topal 8 puan

TOPLAM 27 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA SERAP’IN MENÜSÜ (1 MAYIS 2019)

Tavuk Çorbası

Lavaş Çanağında Amerikan Salatası

Kıymalı Biber Dolması

Patlıcan Kapama

Pirinç Pilavı

Patates Püresi

Mevsim Salata

Çikolatalı Fındıklı Saray Lokumu

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 29 NİSAN-3 MAYIS 2019

Hatice Gelin Ve Kayınvalidesi Dursune Hanım

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları arasında yer alan Hatice gelin 5 senedir evli. 29 yaşındaki Hatice gelin, aslen Zonguldaklı. Kayınvalidesi Dursune Hanım ise 38 yıllık evli ve dört çocuk sahibi. Gelini Hatice ile Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasına katılan Dursune Hanım, büyük ödülün sahibi olabilmek için gelinini desteğinden mahrum bırakmıyor.

Duygu Gelin Ve Kayınvalidesi Aynur Hanım

11 yıllık evli olan Duygu gelinin bir oğlu var. Kayınvalidesi Aynur Hanım ise 3 çocuk sahibi ve 56 yaşında.

Serap Gelin Ve Kayınvalidesi Havva Hanım

13 yıldır evli olan Serap gelin 31 yaşında. Kayınvalidesi Havva Hanım ise 41 yıldır evli ve 3 çocuk sahibi.

Münevver Gelin Ve Kayınvalidesi Emine Hanım

12 yıldır evli olan Münevver gelin, 2 çocuk annesi. Kayınvalidesi Emine Hanım ise, büyük ödülü kazanmak isteyen kayınvalidelerden birisi.

Nurgül Gelin Ve Kayınvalidesi Fatma Hanım

13 yıldır evli olan Nurgül gelin, iki çocuk annesi. Kayınvalidesi Fatma Hanım ise, 34 yıldır evli.