Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! 10 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu tablosu merak ediliyor. Zuhal Topal kaç puan verdi? Yarışma hafta içi her gün ekrana geliyor. Fox TV’de yayınlana programda her hafta başka isimler yarışıyor. Yarışmacılar puanlarını verdikten sonra Zuhal Topal da bir puan veriyor. Cuma günü ise haftanın birincisi belli oluyor. 7 Mayıs’ta yarışan Esra Hanım kayınvalidelerden toplamda 22 puan aldı. Zuhal Topal Esra Hanıma 8 puan verdi ve toplam puan 30 olmuş oldu. 9 Mayıs’ta yarışan Şeyma Hanım Zuhal Topal’dan 7 puan aldı. Şeyma Hanım haftanın finalinde bir gün kala toplamda 23 puan aldı.

10 MAYIS ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

9 MAYIS PUAN DURUMU (ŞEYMA HANIMIN PUANLARI)

Emine 4 puan

Sultan 4 puan

Fatma 5 puan

Nergis 3 puan

Zuhal Topal 7 puan

8 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU

Fatma 6 puan

Emine 5 puan

Elvide 4 puan

Sultan 4 puan

Zuhal Topal 7 puan

7 MAYIS ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (ESRA HANIMIN PUANLARI)

Fatma 5 puan

Nergis 6 puan

Elvide 6 puan

Sultan 5 puan

Zuhal Topal 8 puan

TOPLAM 30 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA ESRA’NIN MENÜSÜ (7 MAYIS 2019)

-Zerdeçallı Mercimek Çorbası

-Yufka Çanağında köpoğlu mezesi

-Çiğ köfte

-Urfa kebabı

-Tereyağlı bulgur pilavı

-Bostana Salatası

-Cevizli tahinli kabak tatlısı

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 6 MAYIS – 10 MAYIS 2019

HİLAL ZORLU VE KAYINVALİDESİ FATMA HANIM

Hilal Amasyalı 4 yıllık evli ve bir çocuğu var. Yarışmaya katılarak kayın validesine sürpriz yapmış. Kayın valide 35 yıllık evli ve aslen Samsunlu. 5 Çocuğu ve 2 gelini var.

ESRA ÖZEÇLİK KAYINVALİDESİ EMİNE

Henüz 7 aylık evli olan Hilal gelin aslen Urfalı. Emine Hanım ise Trabzonlu. İddialı olan Urfalı gelin omuz omuz verip birinci olacağız diyor.

BERNA KALA KAYINVALİDESİ NERGİZ KALA

Gelin Berna 7 yılık evli ve aslen Ardahanlı. 2 çocuk sahibi bir anne. Nergis Hanım ise 32 yıllık evli. Oldukça alıngan olan Nergis Hanım kimse beni susturamaz diyor.

ŞEYMA AĞYAR VE KAYINVALİDESİ ELVİDA HANIM

Henüz 1 yıllık evli olan Şeyma Pasta üreticiliği yapıyor. Elvida Hanım ise 27 yıllık evli ve 2 oğlu var. Kendisi fabrikada kaynakçı olarak çalışıyor. Büyük ödülü kazanırlarsa düğün borçlarını ödeyecekler.

AYTEN ŞAHİN VE KAYINVALİDESİ SULTAN HANIM

3 Yıllık evli olan Ayten gelinin 1 çocuğu var. Aslen Ardahanlı. Kayınvalide Sultan Hanım ise 2 çocuk annesi. Ayten gelin aramızda hiç bir husumet ve kavga yok çok iyi anlaştığını dile getirdi.