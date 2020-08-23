Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm tarihi belli oldu! Zuhal Topal'la Sofrada ne zaman başlayacak?

2 sezondur izlenme rekorları kıran Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının yeni bölümleri izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Zuhal Topal yeni imajı, fit hali ve renkli konukları ile yeni bir sezona iddialı bir başlangıç yapacak. Zuhal Topalla Sofrada yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada yeni sezon ne zaman?

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Ekranların ilgi ile takip edilen yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada'nın yeni bölümleri 31 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da Fox TV ekranında başlıyor.





ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FORMATI NEDİR?



Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?



Zuhal Topal, İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı.

Ekranla ilk tanışması ise 1994 yılında Kandemir Konduk'un "Palavra Aşklar" adlı dizisiyle Show Tv'de gerçekleşti.

Ardından üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi İç Mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında girdiği konservatuarın ikinci senesinde özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı ve 1997 yılında ise Müjdat Gezen' le birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

İlk başrolü konservatuarın son sınıfında Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadığı "Sevda Kondu" adlı dizi oldu.

Daha sonraki senelerde birçok dizide, tiyatro oyununda, sinema filminde ve reklam filminde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve sunuculuk yaptı. Zuhal Topal, birçok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer almıştır.