Zuhal Topal'la Sofrada mikser kimdir? Zuhal Topal'la Sofrada dış sese bakın kim!

Zuhal Topal’la Sofrada izleyicileri her hafta yarışmaya yoğun ilgi gösteriyorlar. Zuhal Topal’la Sofrada mikser kimdir? Fox TV’de yayınlanan yarışma her hafta yoğun ilgi görüyor. Programa her hafta farklı yarışmacılar katılıyor. Gelinlerin yaptığı yemekleri kayınvalideler yorumluyor. Zuhal Topal’da yarışmacılara puan veriyor. Zuhal Topal programda dış sese mikser diyor. Dış ses Aydoğan Temel ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA MİKSER KİMDİR?

Dış sesin ismi Aydoğan Temel’dir. Aydoğan Temel 1966 senesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğmuştur ve 53 yaşındadır. Aydoğan Temel tiyatro eğitimi almıştır ve birkaç yabancı filmde dublaj sanatçısı olarak çalışmıştır.

Fakat onun sesini en çok yakından tanımamızı sağlayan program Show TV’nin Pazar Keyfi programı. Uzun seneler boyu Pazar Keyfi programında seslendirmeci olarak çalışan Temel, şu an Zuhal Topal’la Sofrada programının dış sesliğini yapıyor.

Aydoğan Temel yalnızca ses sanatçılığını icra etmiyor. Aynı zamanda ortalama olarak 30 senedir oyunculuk dersleri ve diksiyon dersleri vermeye devam ediyor.