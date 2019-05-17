Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 17 Mayıs Zuhal Topalla Sofrada puan durumu

Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu araştırılıyor. Zuhal Topal’la Sofrada kim kazandı, bugün kim birinci oldu? Fox TV’de ekrana gelen yarışmada her hafta farklı isimler yarışıyor. Her gün belirlenen kişiler hazırladıkları menüleri ve sofraları beğeniye sunuyorlar. Diğer yarışmacılar tadımlardan sonra puan veriyorlar. Zuhal Topal’da kendi puanını veriyor. Cuma günü ise haftanın birincisi açıklanıyor. 16 Mayıs’ta Zuhal Topal, kayınvalidelerin puanlama mantığını yine eleştirdi ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu anlattı. Zuhal Topal’ın puanı 7 oldu. Ayşe Hanım toplamda 22 puan elde etti. Zuhal Topal’la Sofrada 17 Mayıs puan durumu haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında kimin kazandığı açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU

16 Mayıs puan durumu:

Nezahat Hanım: 5 puan

Bediha Hanım: 3 puan

Şadiye Hanım: 3 puan

Sultan Hanım: 3 puan

Zuhal Topal: 8 puan

14 Mayıs puan durumu:

Mine Hanım: 3 puan

Nezahat Hanım: 3 puan

Bediha Hanım: 3 puan

Sultan Hanım: 3 puan

Zuhal Topal:5 puan

13 Mayıs puan durumu:

Bediha Hanım: 3 puan

Şadiye Hanım: 3 puan

Mine Hanım: 3 puan

Nezahat Hanım: 4 puan

Zuhal Topal: 6 puan

HAFTANIN YARIŞMACILARI

SONGÜL CELEP VE KAYINVALİDESİ SULTAN HANIM

Songül 35 yaşında 14 yıllık evli ve Tuncelili. Yarışmaya kendi isteği ile katılıyor. Eğer yarışmayı kazanırsa araba almak istiyor. Kayınvalide Sultan hanım ise Çorumlu ve 44 yıllık evli.

KAYIN VALİDESİ ŞADİYE ÜÇEL

29 yaşında 4 yıllık evli olan gelin tam bir motor aşığı. Gelinimiz ödülü kazanırsa ev almak istiyor. Kayın valide Şadiye hanım ise 56 yaşında Mersinli. Gelin kaynana aramızdan su sızmıyor diyor.

CENNET UMMALİYEGAN VE KAYINVALİDESİ MİNE YAZGAN

Kazakistanlı gelin 10 yıllık evli. yemek yapmayı çok seviyor ve kendi yöresinin yemeklerini çok iyi biliyor. Kayınvalide Mine hanım ise doğma büyüme İstanbullu.

AYŞE KÜÇÜK VE KAYINVALİDESİ BEDİHA HANIM

Adanalı gelin 12 yıllık evli 2 çocuk annesi ve sosyal bilgiler annesi. Ödülü kazanırsa kendine vakit ayırıp gezmek istiyor. Kayınvalide Bediha hanım ise 39 yıllık evli ve Osmaniye'de yaşıyor.

ÇİĞDEM ÖZTÜRK VE KAYINVALİDESİ NEZAHAT HANIM

12 yıllık evli olan gelin,ev hanım..Kayınvalidesi Nezahat hanım ise tam bir Karadenizli.