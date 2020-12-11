Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün açıklanacak. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada Fox Tv'de hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. 15 bin TL'yi kazanmak isteyen yarışmacılar, pazartesi gününden beri kıyasıya yarışıyor. Programın çekimleri, koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleştiriliyor. Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi açıklandı mı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklencektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 11 ARALIK YARIŞMACISI KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılıyor. 11 Aralık Cuma günü haftanın finalinde Tuğçe Kaya yarışıyor. Tuğçe 25 yaşında 4 yıllık evli, agresif ve oldukça hırslı biridir. Kayınvalidesi ise Fatma Kaya'dır. Fatma, aslen Adıyamanlı, sessiz sakin biri ve gelinine çok güveniyor.