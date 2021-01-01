Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? Zuhal Topalla Sofrada 1 Ocak birincisi kim?

Fox Tv'nin ilgi ile izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada da bugün final heyecanı yaşanıyor. 15 bin TL ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar en güzel yemekleri ve sunumları yapmak için mücadele ettiler. Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ocak birincisi kim? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ocak birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada kazananı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.