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  • Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? Zuhal Topalla Sofrada 1 Ocak birincisi kim?
01 Ocak 2021 Cuma 15:53 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? Zuhal Topalla Sofrada 1 Ocak birincisi kim?

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu" Zuhal Topalla Sofrada 1 Ocak birincisi kim"

Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Sofrada da bugün final heyecanı yaşanıyor. Birbirini hiç tanımayan 5 gelin pazartesi gününden beri yarışarak 15 bin TL için mücadele verdi. Gelinlere puanlamayı ise kayınvalideler ve Zuhal Topal yaptı. Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ocak birincisi kim? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı.

Fox Tv'nin ilgi ile izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada da bugün final heyecanı yaşanıyor. 15 bin TL ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar en güzel yemekleri ve sunumları yapmak için mücadele ettiler. Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ocak birincisi kim? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ocak birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada kazananı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.  

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