Zuhal Topal'la Sofra'da haftanın birincisi kim oldu? 27 Kasım puan durumu!

Zuhal Topal'la Sofra'da haftanın birincisi açıklanınca 15 bin TL'yi almaya hak kazanan isim duyurulacak. Fox Tv'nin sevilen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal'la Sofra'da gündüz kuşağı yemek yarışmaları arasında yer alıyor. Her hafta birbirinden farklı yarışmacılar marifetlerini sergiliyor. Zuhal Topal'la Sofra'da haftanın birincisi kim oldu? Haftanın finali ve kazanan ismi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA HAFTANIN BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofra'da haftanın birinci henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor...

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program FOX’ta.