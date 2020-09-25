Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? 25 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu ve kazanan isim...

Zuhal Topal'la Sofrada 25 Eylül Cuma günü haftanın birincisi belirleniyor. Her hafta beş kayınvalide ve beş gelin en iyi menüyü sunabilmek için kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler gelinleri puanlıyor. Haftanın sonunda Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu en yüksek olan gelin ve kayınvalide 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 EYLÜL CUMA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'da bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın son gelini yemekleri yapacak ve kayınvalideler menüyü değerlendirecekler.

Gün sonunda belli olan son puan tablosunun ardından ise tüm haftanın en yüksek puanına sahip olan birincisi açıklanacak.

Haftanın birincisi olan isim açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

DÜN PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada programının 24 Eylül tarihli bölümünde günün gelini için yapılan puanlama şu şekilde oldu:

FİLİZ: 6

GÖNÜL: 5

ALTUN :5

LEYLA: 6

ZUHAL TOPAL: 6

TOPLAM: 28