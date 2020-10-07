Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada çarşamba günü Meryem kaç puan aldı?

Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumuna göre haftanın kazananı belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim puan tablosu bu haftanın birincisini belirleyecek.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Güncel puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 6 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada'da ikinci gününde kayınvalidelerin Elif Bilgili'ye verdikleri puanlama şöyle oldu:

Fidan Hanım: 3 puan

Melek Hanım: 3 puan

Ayten Hanım: 5 puan

Emine Hanım: 4 puan

Zuhal Topal: 5 puan

Toplam: 20 puan