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  • Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada çarşamba günü Meryem kaç puan aldı?
07 Ekim 2020 Çarşamba 17:36 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada çarşamba günü Meryem kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada çarşamba günü Meryem kaç puan aldı"

Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada günün gelini en güzel menüyü yapmak için kolları sıvıyor. Gün sonunda kayınvalideler ise yemekleri puanlıyorlar. İşte Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim puan tablosu...

Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumuna göre haftanın kazananı belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim puan tablosu bu haftanın birincisini belirleyecek.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 EKİM PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ekim tarihli puan tablosu henüz belli olmadı. Güncel puan durumu açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 6 EKİM PUAN TABLOSU NASILDI?

Zuhal Topal'la Sofrada'da ikinci gününde kayınvalidelerin Elif Bilgili'ye verdikleri puanlama şöyle oldu:

Fidan Hanım: 3 puan

Melek Hanım: 3 puan

Ayten Hanım: 5 puan

Emine Hanım: 4 puan

Zuhal Topal: 5 puan

Toplam: 20 puan

<p>Konuşulması gerektiği gibi konuşulmuyor. </p><p>Diyarbakır'da haykıranların gerçekten anne oldukl

DİYARBAKIR ANNELERİ...

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