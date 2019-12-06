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  3. Zuhal Topal’la Sofrada 6 Aralık birincisi kim? Zuhal Topal’la Sofrada puan tablosu sizlerle...

Zuhal Topal’la Sofrada 6 Aralık birincisi kim? Zuhal Topal’la Sofrada puan tablosu sizlerle...

Zuhal Topal’la Sofrada 6 Aralık birincisi kim" Zuhal Topal’la Sofrada puan tablosu sizlerle...

Zuhal Topal’la Sofrada 6 Aralık birincisi kim? sorusu arama motorunda araştırılıyor. FOX ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada programında her hafta Cuma günü haftanın finali yapılıyor. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda tartışmalar eksik olmuyor. Bu hafta 15 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazanan yarışmacı merak edilmeye başladı. Zuhal Topal’la Sofrada 6 Aralık birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde..

Zuhal Topal’la Sofrada 6 Aralık birincisi kim? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın en yüksek puanı ve 15 bin TL'lik para ödülünü alan yarışmacısı belli oluyor. Tansiyonun zaman zaman yükseldiği programda sunucu Zuhal Topal da yemeklere puanlar veriyor. Zuhal Topal’la Sofrada 6 Aralık birincisi kim? sorusunun yanıtı haberimizde.. 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 6 ARALIK BİRİNCİSİ KİM? 
 
Zuhal Topal’la Sofrada 6 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU 
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 5 ARALIK 
 
5 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Sultan’ın Puanları)
 
Nigar 6
Melek 5
Kezban 10
Zatiye 7
Zuhal Topal 8
TOPLAM   36
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 4 ARALIK 
 
4 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Buse’nin Puanları)
 
Nigar 4
Melek 3
Kezban 5
Zatiye 4
Zuhal Topal 5
TOPLAM   21
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3 ARALIK 
 
3 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Kumru’nun Puanları)
Nigar 5
Bircan 6
Kezban 6
Zatiye 6
Zuhal Topal 6
TOPLAM   29
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 2 ARALIK 
 
2 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Meltem’in Puanları)
Melek 4
Bircan 3
Kezban 3
Zatiye 3
Zuhal Topal 6
TOPLAM   19

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