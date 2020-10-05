05 Ekim 2020 Pazartesi 17:28 | Son Güncelleme:
Zuhal Topal'la Sofrada 5 Ekim puan tablosu! Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu kim kaç puan verdi?
Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Saat 16.00'da başlayan programda gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada günün gelini en güzel menüyü yapmak için kolları sıvıyor. Gün sonunda kayınvalideler ise yemekleri puanlıyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada 5 Ekim puan tablosu yeni haftanın kazanan ismini belirlemede yardımcı olacak.
Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.00'da başlıyor. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda günün gelini ve yaptığı yemekler kayınvalideler tarafından puanlanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumuna göre haftanın kazananı belirleniyor. Zuhal Topal'la Sofrada 5 Ekim puan tablosu haftanın ilk puanlarını gösterecek.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 5 EKİM PUAN TABLOSU
Zuhal Topal'la Sofrada'nın 5 Ekim puan tablosu henüz belli olmadı. Gün sonunda tüm yemekleri tadan kayınvalideler puanlamalarını yapacaklar.
Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.