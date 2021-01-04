Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak puan durumu açıklandı mı? Pazartesi puan durumları!

Fox Tv'nin gündüz kuşağı yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak puan durumu bugün belli olacak. Yemekleri ve alışverişi gelinler yaparken kayınvalideler puanlamadan sorumlu olacak. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada büyük final cum akşamı gerçekleşiyor. En yüksek puanı toplayan gelin, 15 bin TL'yi kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak puan durumu açıklandı mı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 4 OCAK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal'la Sofrada 4 Ocak puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıkladığı taktirde haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 4 OCAK YARIŞMACISI



Elif Çetinalp: 3 yıllık evli. 1 çocuk sahibi. Eli lezzetli, panik ve telaşlı. Aşçılığını herkesten saklıyor.

Semra Güre: Geliniyle yaşıyor. 'Hakkımı yedirmem' diyor. Dünya mutfağı ile geliyor.