Zuhal Topal'la Sofrada bugün yeni yarışmacıları ile haftaya başladı. Fox Tv'nin sevilen programı Zuhal Topal'la Sofrada 30 Kasım puan durumu yoğun ilgi görüyor. Bugün haftanın yemeği Şıhıl mahşi olarak belirlendi. Reytinglerde yüksek puanlarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Zuhal Topal'la Sofrada 30 Kasım puan durumu belli oldu mu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 30 KASIM PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 30 Kasım puan durumu henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 30 KASIM YARIŞMACISI KİM?

Maysa Kaya: 6 yıllık evli.1 çocuk sahibi. Türkmen gelini. Eli çok lezzetli. İnatçı mı inatçı. Öyle ki garson olarak çalıştığı yerin patronu oldu. Elinden kurtulabilecek bir lezzet yok! Menüsü ile de herkese meydan okudu.

Şıhıl mahşi tarifi ve malzemeleri! Zuhal Topal'la Sofrada Şıhıl mahşi nasıl yapılır?

Menşure Kaya: Karadeniz'in incisi Artvin'in Hopa'sınndan Menşure Hanım. Mutfakta sakin ama sofrada hırçın. Gelinine de eline de güveniyor.