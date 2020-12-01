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  • Zuhal Topal'la Sofrada 1 Aralık puan durumu açıklandı mı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada puanları!
01 Aralık 2020 Salı 18:01 | Son Güncelleme:

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Aralık puan durumu açıklandı mı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada puanları!

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Aralık puan durumu açıklandı mı" İşte Zuhal Topal'la Sofrada puanları!

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Aralık 2020 puan durumu ekran başında bulunan izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Haftanın ikinci gününde farklı bir yarışmacı kayınvalidelere hazırladığı menüyü sunarken yüksek puanlar almaya çalışacak. Zuhal Topal'la Sofrada 1 Aralık 2020 puan durumu açıklandı mı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada puanları!

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Aralık 2020 puan durumuna kayınvalidelerin yemek tadımları sonrası açıklanıyor. Fox Tv'nin sevilen gündüz kuşağı yemek yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada ile her gün farklı yarışmacıların lezzetli yemekleri ve tarifleri ekrana geliyor. Bu hafta şıhıl mahşi zorunlu yemek olarak menüde yer aldı. Zuhal Topal'la Sofrada 1 Aralık 2020 puan durumu açıklandı mı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 1 ARALIK 2020 PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Aralık 2020 puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 1 ARALIK MENÜSÜ

Bugün Nurah Hanım yarışıyor ve menüsü ise şu şekilde:

Arpa Şehriyeli Yayla Çorbası

Şıhıl Mahşi

El Açması Peynirli Börek

Kaynanazade

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