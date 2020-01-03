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  3. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak kim kazandı? İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak kim kazandı" İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi araştırılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 30 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen program süresince yemekler yapıldı, puanlar verildi. Her hafta Cuma günü haftanın birincisi belli oluyor. Geçtiğimiz hafta Nilgün Hanım en yüksek puanı alarak birinci olmuştu. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kimin kazanacağı merak ediliyor. Sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılıyor. Her hafta final günü heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide 15 bin TL’nin sahibi oluyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMASINDA KİM KAZANDI?

3 Ocak’ta birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

Geçtiğimiz hafta yarışmacılar 27 Aralık Cuma günü Aslıhan Hanım'ın evine misafir oldu. Aslıhan Hanım'ın yaptığı yemekler yüzünden eleştirilere maruz kaldı. Zuhal Topal merakla beklenen ismi açıkladı. Zuhal Topal'la Sofrada 27 Aralık birincisi Nilgün Hanım oldu. Nilgün Hanım böylece 15 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU

2 Ocak’ta yarışan Emine Hanım, Ayşe Hanımdan 7 puan, Nalan Hanımdan 7 puan, Meliha Hanımdan 10 puan, Gönül Hanımdan 8 puan, Zuhal Topal’dan 8 puan aldı. Toplamda 40  puana ulaştı.

1 Ocak’ta Gülzade Hanım Ayşe Hanımdan 4 puan, Nalan Hanımdan 3 puan, Sabahat Hanımdan 4 puan, Gönül Hanımdan 4 puan ve Zuhal Topal’dan 5 puan aldı. Toplamda 20 puana ulaştı.

 31 Aralık’ta Kevser Hanım Nalan Hanımdan 8 puan, Gönül Hanımdan 6 puan, Meliha Hanımdan 5 puan, Sabahat Hanımdan 6 puan  ve Zuhal Hanımdan 8 puan aldı. Toplamda 33 puana ulaştı.


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